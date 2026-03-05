ドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が４日（日本時間５日）、自身のインスタグラムで２月末に第２子・サンティが誕生したことを発表した。キケは「ペネロペがお姉ちゃんになった日！」と記し、第２子が誕生したことを報告。キュートないでたちでドジャースファンからも人気が高い長女・ペネロペちゃんがキスするシーンや、キケとペネロペちゃんとサンティで寝転ぶ様子などをアップした。ドジャース公式や選手、家族からも