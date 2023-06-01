タレント・起業家の小島瑠璃子のマネージャーが番組に顔出しで登場。小島からマネージャーに誘われた際の印象的な言葉を明かた。【映像】こじるりの“幼馴染”美人マネージャーが顔出し出演 母親の姿も2009年、当時15歳でホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得すると、バラエティ番組などで大活躍し「こじるり無双」と評された小島。2023年に活動を休止して中国へ留学し、結婚と出産をするも、2025年2月に夫が