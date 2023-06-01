イラン攻撃以降、初めてのUAE・ドバイからの航空便が先ほど日本に到着しました。羽田空港から喜入友浩キャスターです。先ほどまでこの通路を帰国された方が通っていました。ビジネスマンから家族連れまで多くの日本人の姿がありました。多くは安堵の表情、そして子どもたちは疲れたような表情を浮かべていました。帰国した皆さんに話を聞いています。ドバイからの帰国客「28日にアブダビに仕事で行っていた時に黒煙が上がってドバ