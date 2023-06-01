ホンダはアメリカで生産している「インテグラ」など2つのモデルについて、今年後半から順次、日本に“逆輸入”すると発表しました。発表によりますと、アメリカから逆輸入するのは、ホンダの高級ブランド「Acura」の「ACURA INTEGRA Type S」とHondaブランドの「PASSPORT TRAILSPORT ELITE」の2つのモデルです。いずれも、今年後半から日本で販売する方針です。自動車の逆輸入をめぐっては、すでにトヨタ