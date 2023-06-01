ホンダはアメリカで生産をしている大型SUV「PASSPORT」と、高級ブランド・ACURAの「INTEGRA」の2車種を日本に逆輸入すると発表しました。日米関税合意に基づき、国土交通省が新設したアメリカで安全性が確認された車を追加試験なしで日本に輸入できる制度を活用したもので、ホンダは日米貿易のよりよい関係性に貢献したいとしています。