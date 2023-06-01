【モデルプレス＝2026/03/06】テレビ東京系列にて4月11日夜11時から放送されるTVアニメ「キルアオ」のオープニングテーマが、4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）の新曲「ATTITUDE」、エンディングテーマはボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の新曲「KILL SHOT」に決定。あわせて、それぞれの楽曲解禁PVが公開された。【写真】人気K-POPドル、TVアニメ新曲主題歌音源解禁◆aespa「キルアオ」オープニングテーマに決定aespaが歌