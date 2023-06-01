歌舞伎俳優の尾上松緑が５日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「三月大歌舞伎」（２６日千秋楽）の夜の部「三人吉三巴白浪（さんにんきちさともえのしらなみ）」に出演した。幕末から明治時代にかけて活躍し、盗賊が活躍する白浪物を得意とした河竹黙阿弥が、同じ「吉三」の名を持つ３人の盗賊と百両の金を巡る因果話を、独特の絵画美と叙情美豊かに描く物語。松緑が情に厚く責任感の強い兄貴分の和尚吉三、中村時蔵が女に化けて