日経平均株価が連日の下落から一転、一時、2300円を超えて上昇しました。5日の東京株式市場は、イラン情勢悪化への警戒感が和らぎ早期収束を期待した買い注文が広がりました。また、4日までの大幅下落の反動も相場を押し上げ、平均株価の終値は、前の日より1000円以上値上がりし、節目の5万5000円台を回復しました。