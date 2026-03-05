赤沢経済産業相は対米投資の協議を行うため、5日午後、アメリカへ出発しました。赤沢経産相：米国による関税措置について、米連邦最高裁判決や新たな関税措置の発表があるなど、流動的な状況が続いている中、米側との緊密な意思疎通を早急に行う必要がある。赤沢経産相は5日から8日にかけてワシントンを訪れ、ラトニック商務長官と会談を行う予定です。3月の高市首相の訪米を見据え、5500億ドルの対米投資第2弾について閣僚間で調