物価高でお花見も節約志向です。2026年の花見に関する調査で、「予定している」もしくは「するかもしれない」と回答した人は合わせて38.0％となりました。2025年と比べ2.1ポイント減少しました。また、予算は6383円で1024円減っていて、物価高による節約志向が見られ、試算では花見市場の規模は2341億円で、2025年と比べ2割ほど縮小しています。一方、花見をするにしても「近場でひとり」と答えた人の割合は2025年から上がっていて