女性４人組ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのメンバー・ＳＵＺＵＫＡが別人級のショットを公開した。３日付でグループの公式インスタグラムに登場。「情報解禁。３月１２日発売の４月号『春ファッションで私が変わる！』の表紙はＳＵＺＵＫＡ（新しい学校のリーダーズ）さん。トレードマークであるセーラー服を脱ぎ、最新モードに身を包んでいます」と紹介し、ＳＵＺＵＫＡが表紙を務めたファッション誌『Ｇ