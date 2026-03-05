緊迫する中東情勢。アメリカとイスラエルから攻撃を受けているイランは5日、イラクにあるクルド人勢力の拠点にミサイル攻撃しました。イラン国営メディアによりますと革命防衛隊などは、イラク北部のクルド人勢力の拠点に3発のミサイル攻撃を行いました。アメリカのトランプ政権がイラクで活動するクルド人勢力と軍事支援に向けた協議をした可能性が報じられていて、イランはクルド人勢力をけん制する狙いがあるものとみられます。