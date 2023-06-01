aespaの新曲「ATTITUDE」が、TVアニメ『キルアオ』（テレビ東京系）のオープニングテーマに決定した。 （関連：aespa、圧倒的な熱気が渦巻いた『SYNK : aeXIS LINE』ツアーどのグループとも違う“何か”――その正体を観た） 週刊少年ジャンプの漫画『キルアオ』を原作にした同TVアニメは、伝説の殺し屋としてどんな不可能な依頼もこなしてきた39歳の大狼十三が、ある日謎の蜂に刺され1