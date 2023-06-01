6日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万5390円と急伸。日経平均株価の現物終値5万5278.06円に対しては111.94円高。出来高は1万6309枚となっている。 TOPIX先物期近は3704.5ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.83ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 55390