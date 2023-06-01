中国の地方都市で大規模なお見合いイベントが行われた。中国メディアの南方週報が3日に伝えた。安徽省北部のある県では旧暦の新年初日（2月17日）の午前から、結婚相談所が企画した大規模なお見合いイベントが開催され、主催者発表で関係者や家族らも含め1万人以上が訪れた。テーマは「高額な結納金に反対する」ことだという。中国では地域にもよるが、結婚の際に男性側が高額な結納金を支払うことが一般的だ。イベント主催者の孫