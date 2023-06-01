1988（昭和63）年3月6日、前年の大みそかに24歳で引退した元横綱双羽黒の北尾光司さんの断髪式が都内のホテルで行われた。トラブルがもとで土俵を去ったため、所属部屋や相撲協会関係者の姿はなく、異例の有志の集まり。作家の野坂昭如さん（写真）ら80人がまげにはさみを入れ、父親が大銀杏を切り落とした。