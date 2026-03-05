サッカーのイングランド2部リーグは5日、来季からプレミアリーグ昇格プレーオフの出場枠を4から6に拡大すると発表した。現行ルールでは24チーム中、上位2位までが自動的に昇格。3〜6位がトーナメント形式で残る1枠を争ってきた。来季からは3〜8位が参加。3、4位がプレーオフ準決勝にシードされ、5〜8位が準決勝進出を懸けて対戦する。2部リーグのトレバー・バーチ最高経営責任者は「1986〜87年シーズンの導入以来、プレーオフ