櫻坂４６の村井優が５日、都内で映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」のオリジナルドラマ「路地裏ホテル」（６日昼１２時配信開始）完成披露試写会に出席した。都会から離れたホテルで、不思議な異世界を体験しながら、自分たちが抱える悩みと向き合い、成長する青春ファンタジーオムニバスドラマ。加入してから間もなく４年目を迎えるが、全員そろっての本格的なドラマは初挑戦となる。作中に着用していた衣装で登場した村井は