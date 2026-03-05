将棋の順位戦Ｂ級１組最終戦が５日に行われ、伊藤匠二冠＝叡王、王座＝が澤田真吾七段に１３０手で勝利した。通算成績１０勝２敗で、Ａ級に昇級した。この日、先に終えて同率だった大橋貴洸七段、服部慎一郎七段が伊藤・澤田戦の終局前に終わり、共に敗戦。勝敗にかかわらず伊藤の昇級が決まった。伊藤は最終盤まで苦しい展開が続いたが、数手で大逆転した。順位戦はフリークラスを除いた棋士がＡ級、Ｂ級１組、Ｂ級２組、Ｃ