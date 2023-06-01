4月11日午後11時からテレ東系で放送されるテレビアニメ『キルアオ』の主題歌解禁PV2本が公開された。オープニングテーマはaespa「ATTITUDE」、エンディングテーマはRIIZE「KILL SHOT」に決定。aespaは初の『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）アニメ主題歌、RIIZEは初のテレビアニメ主題歌となる。【写真】『キルアオ』のOPテーマ担当のaespa、EDテーマ担当のRIIZEaespaが歌う「ATTITUDE」の映像は、主人公・大狼十三（CV: 三瓶由