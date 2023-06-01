6人組ボーイズグループ・RIIZEの日本オリジナル楽曲「KILL SHOT」が、4月11日午後11時からテレ東系で放送されるテレビアニメ『キルアオ』のエンディングテーマに決定した。【ライブ写真】初の単独東京ドーム！会場を熱狂させたRIIZE『キルアオ』は、『黒子のバスケ』『ROBOT×LASERBEAM』などで知られる漫画家・藤巻忠俊氏による「週刊少年ジャンプ」連載の人気作品。すでに個性豊かなキャラクターを演じる豪華キャスト陣も発