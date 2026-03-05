自宅アパートで生後およそ1か月の赤ちゃんを殺したとして、20代の夫婦が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、沖縄県読谷村のアルバイト・新垣龍樹容疑者（21）と、妻で介護助手の鈴々捺容疑者（21）です。2人は去年5月、当時住んでいたアパートで生後およそ1か月の娘・優乃愛ちゃんの頭に強い衝撃を与えるなどして殺害した疑いがもたれています。優乃愛ちゃんが運ばれた病院からの通報を受けて警察が捜査を始め、その後、