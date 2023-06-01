テレビアニメ『杖と剣のウィストリア』第2期が、4月12日毎週日曜午後4時30分よりTBS系全国28局ネットにて放送されることが決定した。前週となる4月5日には特別総集編も放送される。【動画】激しいバトル！公開された『杖と剣のウィストリア』PVメインビジュアル＆メインPVも公開。新年を迎える『境界祭(テルミナリア)』ににぎわう央都リガーデン。大結界の張替えと共に襲来する魔物の群れ。今回公開されたメインビジュアルとメ