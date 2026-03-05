4日、東京高裁に解散を命じられた旧統一教会。教団の財産などを処分する「清算手続き」が始まっていますが、教団が今年1月から早期退職の希望を募っていたことがわかりました。教団関係者によりますと、正職員およそ1200人のうち早期退職者はおよそ340人に上り、定年退職者とあわせたおよそ440人が今月中に退職する予定です。数十億円規模の退職金が用意され、4月に支払われる方向で調整されているということです。教団関係者は「