プレミアリーグ第29節マンチェスター・シティ対ノッティンガム・フォレストの一戦は2-2のドロー決着となった。ホームのシティが先行するゲームとなったが、56分にモーガン・ギブス・ホワイトが、76分にエリオット・アンダーソンがそれぞれ素晴らしいゴールを沈め、2度シティに追い付いた。シティは直近リーグ4連勝中だったが、引き分けでストップ。下位に沈むアウェイチームは連敗を止めることに成功した。勝ち点を取りこぼしたシ