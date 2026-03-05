ブンデスリーガのバイエルンがストライカーの獲得を検討している。『footmercato』によると、ターゲットはトルコのガラタサライに所属するヴィクター・オシムヘン。ナイジェリア代表の27歳のCFで、前所属のナポリではセリエA優勝、リーグ得点王を経験している。2025年の夏にはステップアップが期待されたが、予想された移籍が実現することはなく、5大リーグ外のトルコにわたっている。ガラタサライでも素晴らしいパフォーマンスを