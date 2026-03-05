プレミアリーグ第29節最大のサプライズは、最下位ウォルバーハンプトンが昨季王者リヴァプールを2-1で破ったことかもしれない。ウルブズは1-1で迎えた後半アディショナルタイムに、アンドレのゴールで勝ち越し、本拠地モリニューを熱狂させた。ウルブズの今季の戦績は惨憺たるもので、初勝利は今年の1月初頭のウェストハム戦まで待たなければならなかった。昨年稼いだ勝ち点は、たったの「3」。2008年にダービー・カウンティが記録