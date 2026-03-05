マジシャンのマギー審司が、現在の主な収入源や営業のギャラ事情を実額で告白する場面があった。【映像】1000万円超!? マギー審司 現在の収入内訳耳が大きくなる「でっかくなっちゃった」ネタで一世を風靡したマギー審司。師匠・マギー司郎譲りのおとぼけな喋りとコミカルなマジックで、20年前子どもたちに大人気のマジシャンとして活躍し、現在は名古屋に拠点を移して活動している。私生活では、2006年に結婚し、子ども3人の