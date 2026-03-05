ボートレース蒲郡の「愛知バス杯争奪ＡＢＣツアーカップ」は５日、準優勝戦が行われた。大須賀友（３９＝愛知）は絶好枠で臨んだ準優９Ｒを逃げ快勝。コンマ１２のトップスタートから小池哲也の全速ターンを受け止めると芦沢望の差し攻勢も封じて押し切った。今節の相棒は２連率４６％を誇る６０号機。「出足と回り足はいいけど、準優で小池君にスリットで行かれていたし伸びは劣勢。優勝戦には湯川さんもいるしスタートは