海南省白沙リー族自治県牙叉鎮の住民に無料診療を行う韋小麗さん（左）。（２月３日撮影、白沙＝新華社記者／楊冠宇）【新華社海口3月5日】中国海南省白沙リー族自治県のリー族の村医、韋小麗（い・しょうれい）さん（44）が、第14期全国人民代表大会（全人代）代表として、北京で始まった全人代年次会議に出席している。20年以上にわたり農村医療に携わってきた経験を生かし、地域の実情を踏まえた提言を準備している。韋さん