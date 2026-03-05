発言する王成斌政協委員。（資料写真、南京＝新華社配信）【新華社南京3月5日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会の第4回会議が4日、北京で始まった。全国政協委員を務める江蘇省哲学社会科学界連合会党組書記の王成斌（おう・せいひん）さんはこれに先立ち、科学技術従事者の声を会議に反映するため、企業や研究室を相次いで訪問し、過密な日程で意見を聞き取ったという。政協委員が提起した意見は提案という形で