妊娠中の20代女性を乗せた救急車が脱輪事故。女性は流産しましたが、搬送の遅れとの因果関係はないということです。【写真を見る】妊娠中20代女性を搬送中 救急車が脱輪事故女性は流産太田市消防本部は分娩に携わった医師から「搬送の遅れと流産に因果関係はない」と説明受けたとしている群馬県の太田市消防本部によりますと、4日午前7時ごろ、栃木県下野市で妊娠中の女性を乗せた救急車が対向して来たトラックを避けよう