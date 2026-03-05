中国の国会にあたる全人代（＝全国人民代表大会）が5日に開幕し、今年の経済成長率の目標が去年から引き下げられました。5日に開幕した全人代では、今年の経済成長率の目標を「4.5から5％」に設定しました。去年まで3年連続で「5％前後」という目標を定めていましたが、4年ぶりに引き下げた形です。李強首相は冒頭の演説で、アメリカのトランプ政権による関税などを念頭に「外部環境の影響が深刻で、国内の経済も新たな課題に直面