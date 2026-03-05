◆米女子プロゴルフツアーブルーベイＬＰＧＡ第１日（５日、中国・海南島・ブルーベイＧＣ＝６７１２ヤード、パー７２）古江彩佳（富士通）が６８で回り、首位と２打差７位と好発進した。昨年大会覇者の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）と、ツアールーキーで今季初戦の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は７１で、２６位とまずまずのスタートを切った。２０１９年ＡＩＧ全英女子オープン優勝の渋