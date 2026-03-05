各国の長期金利（NY時間09:07）（日本時間23:07）（%） 米2年債 3.585（+0.037） 米10年債4.134（+0.039） 米30年債4.755（+0.021） ドイツ2.821（+0.071） 英国4.529（+0.088） カナダ3.325（+0.049） 豪州4.798（+0.051） 日本2.153（+0.043） ※米債以外は10年物