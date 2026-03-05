ピボット分析東京時間（23:07現在） ドル円 現値157.69高値157.78安値156.46 159.48ハイブレイク 158.63抵抗2 158.16抵抗1 157.31ピボット 156.84支持1 155.99支持2 155.52ローブレイク ユーロ円 現値182.98高値183.09安値182.13 184.30ハイブレイク 183.69抵抗2 183.34抵抗1 182.73ピボット 182.38支持1 181.77支持2 181.42ローブレイク