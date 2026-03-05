きょうの為替市場、前日はイラン情勢絡みのドル高が一服していたが、本日は再びドル高の動きが優勢となっている。ドル円は１５６円台半ばまで下落していたが、１５７円台後半に戻す展開。 強い上値抵抗として意識されている１５８円台を再びうかがう展開となっている。水準を突破すれば１６０円を再度視野に入いるとの声も出ている。 イランが本日もカタールやクウェートなど米軍基地がある中東諸国にミサ