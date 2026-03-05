昨夏の新馬2着後、秋に未勝利と東京スポーツ杯2歳Sを連勝し、弥生賞ディープインパクト記念で始動を予定していたパントルナイーフ（牡＝木村）は5日、陣営が出馬投票を見送った。キャロットクラブの公式サイトによると、この日の午後の馬体チェックの際に馬房から出したところ、左トモを痛がる様子を見せ、症状からフレグモーネ（傷腫れ）とみられる。まずは治療と回復に専念する。