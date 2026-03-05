ウェールズ代表の元スター、ガレス・ベイル氏(36)が、自身のキャリアを通して背中の重傷を隠していたことを明かした。英『ザ・サン』が伝えている。ベイルはトッテナムでプレミアリーグのレジェンドとなり、レアル・マドリーではUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)優勝を5度経験。MLSのロサンゼルスFCを経て33歳で現役引退を発表し、2022年カタールワールドカップでそのサッカー人生にピリオドを打った。ポッドキャスト『Stic