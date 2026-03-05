スポーツ仲裁裁判所(CAS)は5日、マレーシア代表への帰化資格に関する書類の偽造問題で、7選手に対して12か月間の公式戦出場停止の制裁を課すことを決めた。処分対象にはジョホール・ダルル・タクジム所属のDFジョアン・フィゲイレドも含まれており、同選手は11日のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)ラウンド16第2戦・広島戦に出場できないことが決まった。マレーシア代表の資格を巡っては昨年9月25日、7選手に帰化書類の