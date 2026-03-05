阪神は５日、株式会社阪神コンテンツリンクが毎年発行している「阪神タイガース公式イヤーブック２０２６」を２６日から各書店、オンラインショップで販売開始することを発表した。藤川監督や主力選手のインタビューのほか、大山×近本対談や木浪×熊谷×小幡の内野手対談を掲載する。阪神コンテンツリンクオンラインショップでは６日の午前１０時から予約受け付けを開始する。オンライン予約特典として特典として『シーズン