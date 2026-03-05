メガハウスは、『機動武闘伝Gガンダム』より「B-style 機動武闘伝Gガンダム レイン・ミカムラ バニーVer.」(39,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年3月6日(金)13時から予約受け付けが開始となり、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「B-style 機動武闘伝Gガンダム レイン・ミカムラ バニーVer.」(39,600円)『機動武闘伝Gガンダム』より、ヒロインの「レイン・ミカムラ」を