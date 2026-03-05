◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第１日（５日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）昨年のプロテストで一発合格した１８歳の吉崎マーナ（加賀電子）はプロデビュー戦を４バーディー、３ボギーで１アンダーの７１で回り、トップと４打差の１７位で発進した。７番パー５で伸ばし、８番パー３は９アイアンでピン右奥１メートルに寄せて連続バーディー。前半で３つ伸ばして折り返したが、後半