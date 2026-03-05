エミレーツ航空は、現地時間あす3月6日、世界各地へ本国送還便の運航を計画している。日本時間3月5日午後11時時点で、エミレーツ航空とドバイ国際空港のウェブサイトによると、運航を予定しているドバイ発のフライトは以下の116便。日本路線は東京/羽田・大阪/関西行きの運航を予定している。エミレーツ航空によると、以前から予約を持つ人を優先的に案内する限定運航便で、振り替えが完了した人には直接連絡するとしている。利用