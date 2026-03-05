「わたしらしく生きるプロジェクト」。今回お伝えするのは女性アスリートの健康課題です。月経によってパフォーマンスが下がると回答した広島県内の女性トップアスリートは、「50パーセント」。トップアスリートであっても女性特有の健康課題に悩んでいる現実があります。こうした課題を「個人の悩み」にせずチームや社会で考えるイベントを有田優理香アナウンサーが取材しました。2月2