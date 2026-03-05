タレントのはるな愛が、自身のテレビ出演のきっかけとなった大物芸能人とのエピソードを明かした。【映像】はるな愛 “ニューハーフのショーパブ”出演20代の姿（複数カット）2008年に「エアあやや」のモノマネで大ブレイクしたはるな。タレントとして数多くのバラエティ番組に出演し、現在はタレント活動に加え、飲食店を都内で3店舗経営している。3月5日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）第3話では、フィリピ