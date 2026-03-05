【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比65銭円安ドル高の1ドル＝157円61〜71銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1597〜1607ドル、182円91銭〜183円01銭。米長期金利の上昇を受け、日米金利差を意識した円売りドル買いが優勢だった。