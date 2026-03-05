福岡県警城南署は5日、福岡市城南区七隈7丁目30番付近の路上で同日午後6時15分ごろ、下校中の女子中学生が対向から歩いてきた見知らぬ男性に、スマートフォンで容姿を撮影される事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は30〜40歳くらいで身長170程度のやせ形。パーマのかかった肩くらいの長さの黒髪、暗めの色のスエット上衣、ズボン、青色バッグ、黒縁眼鏡着用。