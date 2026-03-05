◇オープン戦西武4―3日本ハム（2026年3月5日エスコンF）バットを振り切り、持ち味の鋭い打球を放った。日本ハムの水野が2点を追う4回2死1、2塁。2番手の成田から右翼線へ同点の2点適時三塁打を放ち「制球に苦しんでいる感じだったのでそろそろ甘い球来るだろうなと思い切って行き増した。よくを言えば、もう少し角度をつけられたらもっと良かった」と、胸を張った。今オフはオリックスやマリナーズで活躍したイチロー氏