2008年に大ブレイクしたタレントが番組に登場すると、現在の年齢と“美貌”にスタジオから驚きと称賛の声があがる場面があった。【映像】一世風靡したタレント 53歳現在の姿『資産、全部売ってみた』（ABEMA）で、ステージ3のがんを治療した母親のためにフィリピン料理店を開きたいモデル・タレントのゆきぽよが、自分の資産を実際に売却。3月5日放送の第3話では、飲食店のリアルな現場を見るため、芸能人の友達が経営する店を